Galatasaray’dan Basın Mensuplarına Büyük Ayıp!

Türkiye’nin en büyük kulüplerinden ve camialarından biri olan Galatasaray’da, basın mensuplarına yönelik aşırı kısıtlayıcı, sözde önlemler uygulanıyor. Son aylarda yaşanan bu durum, basın dostu bir kulübü iş bilmez yetkililer ve görevliler nedeniyle basın düşmanı bir konuma getiriyor.

Yıllardır Beşiktaş ve Fenerbahçe stadyumlarındaki basın alanlarında gazeteciler epey kısıtlanıyor iken, Galatasaray yönetimi diğer iki kulübün yaptığını yapmayarak, taraftarın sesi ve gözü olan basın mensuplarına karşı son derece geniş görüşlü ve saygılı idi. Fakat son aylarda, deyim yerinde ise iş bilmez ve ukala sözde görevliler ile alınan saçma sapan kararlar neticesinde bu durum tersine dönmüş durumda.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte basın mensupları, deyim yerinde ise ciddi bir baskı altında. Gazeteciler, futbolcularla röportajların yapıldığı tünele çok geç alınıyor ve futbolculara soru sormaması için iş bilmez görevlilerce engelleniyor. Muhabirler, oyuncularla samimi bir etkileşim halinde iken artık fotoğraf çekmek veya forma imzalatmak isteyen gazeteci, görevliler tarafından cinayet zanlısı gibi muamele görüyor (üstelik futbolcuların basın mensuplarını geri çevirmediği, sorun etmediği hâlde!) Şaka gibi olsa da gazeteciler forma imzalatma "riskine" karşı görevlilerce koridorda uzaktan takip ediliyor!

Koridorda, Osimhen gibi yıldız oyuncuların etrafını saran iş bilmez ukala görevliler, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı basın kartlı gazetecilere deyim yerinde ise "afra tafra" yapıyor. Basın tribünündeki masaların üzerindeki ekranlar dahi aylardır bozuk ve tamir edilme gereği duyulmuyor!

Çok yakın bir zamana kadar basın mensuplarının kulüp ile profesyonel ve samimi bir etkileşim halinde olduğu Galatasaray ve stadyum kompleksinde artık basına karşı bir göz hapsi, soru sordurtmayacak, fotoğraf çektirmeyecek, forma imzalatmayacak kadar çirkin bir tahammülsüzlük hakim.

Gazeteciler Kraldan çok kralcı yıldız oyunculara etten duvar ören ezik görevlilerin camiayı küçük duruma düşürmemesi için bahsi geçen kararların yeniden gözden geçirilmesini yönetimden talep ediyor.