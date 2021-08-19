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Spor Galatasaray'dan Ahu Özyurt açıklaması
Spor

Galatasaray'dan Ahu Özyurt açıklaması

Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine son olarak TV100'de çalışan Ahu Özyurt'u getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 17:34:00 -
Galatasaray'dan Ahu Özyurt açıklaması

Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Ahu Özyurt getirildi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans, New York'taki Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu'ndan master derecesi bulunan Özyurt'un 28 yılı aşkın aktif gazetecilik kariyerinde muhabirlik, sunuculuk ve tartışma programı moderatörlüğünün yanı sıra, Milliyet ile CNN Türk'ün Washington temsilciliğini yürüttüğü belirtildi.

Ahu Özyurt'un çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede İtalyanca ve Fransızca bildiği kaydedildi.

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