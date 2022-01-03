Galatasaray'dan 55 milyon euro'luk plan

Galatasaray'da gündem devre arası transferine çevrilirken sarı-kırmızılı kulüpte birçok oyuncuya talip geliyor. Galatasaray talibi olan üç futbolcu için planını belirledi.

Galatasaray'da sezonun başarılı isimlerinden Marcao'nun adı Napoli ve Roma başta olmak üzere İtalyan takımlarıyla anılıyordu. Fanatik'te yer alan habere göre Manchester United, Brezilyalı savunmacıyı takibe aldı. Galatasaray'ın Marcao için 20 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan pay istediği öne sürüldü.

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Victor Nelsson da transferin gözde isimlerinden. Danimarkalı futbolcu, Simon Kjaer'yı sakatlığa kurban veren Milan ile anılıyordu. Bu kez Inter, Nelsson için devreye girdi. Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcunun 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesini istiyor.

Galatasaray 2021'in son günlerinde Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullandı ve Mısırlı golcüyü kalıcı olarak kadrosuna kattı. Sezon başında Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Mostafa için Marsilya ve Lille talip oldu. Galatasaray, Mostafa Mohamed'in değerini 10 milyon Euro olarak belirledi.

Sezonun ikinci yarısında Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Galatasaray, talipleri olan üç yıldızından toplam 55 milyon Euro'luk gelir elde etmeyi planlıyor. Galatasaray belirlediği bonservis bedelleriyle gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

Galatasaray, Marcao'yu 2019'un Ocak ayında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro'ya transfer etmişti. Mostafa Mohamed için Zamalek'e 4 milyon Dolar bonservis ödeyen Galatasaray, sezon başında Victor Nelsson'u da Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Galatasaray bu üç oyuncu için yaklaşık 14.5 milyon Euro bonservis ödedi.

Galatasaray'ın 55 milyon Euro'luk planı gerçekleşirse 14.5 milyon Euro'ya transfer edilen üç oyuncudan yaklaşık 40 milyon Euro kâr elde edilecek.