Galatasaray’daki köstebek belli oldu

Trendyol Süper Lig’in açılış maçında son şampiyon Galatasaray sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY SEZONA 3 PUAN İLE BAŞLADI

RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek sezonu 3 puan ile açmayı başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 80. Dakikada Icardi (P) ve 90. Dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Hatayspor’un tek golü ise 52. Dakikada Joelson Fernandes’ten geldi.

TAKIMDAKİ KÖSTEBEĞİ AÇIKLADI

Geriden gelinerek alınan 3 puanın yankıları devam ederken Onur Yıldız’dan sarı-kırmızılılara dair flaş bir iddia geldi.

Yıldız, geçtiğimiz hafta oynanan Süper Kupa maçı sonrasında Okan Buruk’un sözlerini gidip Zaha’ya anlatan kişinin Dubois olduğunu ifade etti.

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NE OLMUŞTU

Galatasaray’ın Beşiktaş’a 5-0 mağlup olduğu Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk Zaha’nın saha içerisinde oyunculara taktiği tam anlatamadığını ve bunun kendilerini çok zorladığını söylemişti.

Buruk mağlubiyetten birkaç gün sonra yaptığı bir açıklamasında ise bir futbolcunun Zaha’ya bu durumu anlattığını ve Zaha ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktarmıştı.