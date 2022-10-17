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Spor Galatasaray'da Yusuf'tan haber alınamıyor!
Spor

Galatasaray'da Yusuf'tan haber alınamıyor!

Yaz transfer dönemine damga vuran ekiplerden Galatasaray, yıldız futbolcuların yanında genç oyuncuları da kadrosuna katmıştı. O isimlerden bir tanesi de Yusuf Demir. 6 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma katılan 19 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerine hızlı başlasa da kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 16:30:00 -
Galatasaray'da Yusuf'tan haber alınamıyor!

Yaz transfer dönemine damga vuran ekiplerden Galatasaray, yıldız futbolcuların yanında genç oyuncuları da kadrosuna katmıştı. O isimlerden bir tanesi de Yusuf Demir. 6 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma katılan 19 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerine hızlı başlasa da kayıplara karıştı. 

Galatasaray'ın Süper Lig'deki inişli çıkışlı serüveni devam ederken futbolcuların da performansları tartışma konusu oldu. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmişti. Kadroya katılan bu isimlerin birinde flaş bir gelişme yaşandı.

Fotomaç'ın haberine göre; Rapid Wien'den bonservisiyle transfer edilen Yusuf Demir'in son karşılaşmalarda forma giymemesi gündem oldu. Yönetimin Avusturya Milli Takımı'nda yer aldığı için yabancı statüsünde yer alan ve yerli olarak oynaması için TFF'ye baskı kurduğu Yusuf Demir kayıplara karıştı.

19 yaşındaki oyuncu ligde son maçına 5. haftadaki Konyaspor karşısında çıkmıştı. Genç futbolcu ardından Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle yoktu. Kayseri'ye karşı ise 21 kişilik kadroya giremedi. Büyük beklentilerin olduğu Yusuf'un ortadan kaybolması kafa karıştırdı. Cimbom, hücumcu futbolcuyu 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Büyük umutlarla kadrosuna kattığı oyuncunun forma şansı bulamaması tartışma konusu oldu. Sarı-kırmızılılarda 2 maçta görev alan genç yıldız sadece 40 dakika sahada kaldı.

Genç futbolcu bu sezon 650 bin Euro net ücret kazanacak. Sonraki 4 sezon ise her bir sezon 100 bin Euro artış olacak şekilde futbolcunun kazancına zam yapılacak. 9 Milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Yusuf Demir'in Galatasaray ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi devam etmektedir.

 

 

 

 

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