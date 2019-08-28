Galatasaray’da Younes Belhanda takımla çalıştı Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu üçüncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu üçüncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Younes Belhanda, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Taşdemir ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’de özel bir uçuşla Kayseri’ye giderek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.