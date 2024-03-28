Galatasaray'da 'yeni transfer' Ziyech!

Sezonun son bölümüne girilirken, ufukta Süper Kupa belirmişken Galatasaray'da Hakim Ziyech 90 dakika oynayacak seviyeye geldi. Milli takımda da iyi performans gösteren yıldız isim 11’e girecek.

Sezon başında transfer olduğu Galatasaray’da ligde 11, Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 maçta forma giyen Hakim Ziyech, sezonun en kritik virajına girilirken kendini toparladı. Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilecekken, ufukta Süper Kupa maçı belirmişken Ziyech form tuttu. Ligdeki son Kasımpaşa maçında asist yapan, Fas Milli Takımı’nda da Angola ve Moritanya karşısında 75’er dakika süre alan tecrübeli yıldız kendine geldi.

HAMLE OYUNCUSU ZAHA

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, Hakim Ziyech’e ‘yeni transfer’ gözüyle bakıyor. Buruk, Ziyech’e milli ara dönüşü Hatayspor maçıyla birlikte daha fazla forma verecek. Sarı-kırmızılıların hücum hattı, Kerem Aktürkoğlu-Mertens-Ziyech-Icardi şeklinde oluşacak.

Barış Alper, Aurier 90 dakikayı çıkaracak seviyeye gelene kadar sağ bekte şans bulacak. Zaha’nın ise sakatlık ya da cezalar olmazsa hamle oyuncusu olarak değerlendirilmesi bekleniyor.