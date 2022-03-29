Galatasaray'da yeni başkanı neler beklemiyor ki...

Galatasaray Kulübü’nde Burak Elmas ve yönetiminin idari olarak ibra edilmesinin ardından gözler seçim tarihine çevrilirken, göreve gelecek olan yeni başkan ve yönetim kurulunu zor bir tablo bekliyor.

Mayıs ayı sonunda gerçekleşecek olan seçimli genel kurul sonrasında yeni başkan ve yönetimin kısa vadede 500 milyon TL’lik bir kaynak ya da sıcak para ile koltuğa oturması gerekiyor.

Haziranda 200 milyon TL ödeme

Bankalar Birliği anlaşması ile borçlarını yapılandırarak TL’ye çeviren Galatasaray, haziran ayı sonunda ilk ödemesini gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılıların, bu anlaşma kapsamında 200 milyon TL gibi yüksek miktarda ödeme yapması gerekiyor.

Torrent'in tazminatı 24 milyon TL

Sarı-kırmızılılarda şu anda aday olan ve göreve talip olmayı düşünen isimlerin hiçbiri, Fatih Terim’in ardından göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent ile çalışmayı düşünmüyor.

Kısaca Burak Elmas’ın ibra edilmemesi ve görevinden ayrılacak olması sonrasında beklentileri karşılayamayan İspanyol teknik adamın da bileti kesilecek.

Torrent’in kontratına opsiyon maddesi konulmadığı için İspanyol hocaya yolların ayrılması ile birlikte 1.5 milyon euro yani yaklaşık 24 milyon TL tazminat bedeli ödenecek. Ancak teknik ekibe ödemeler sadece Torrent ile sınırlı kalmayacak. Fatih Terim’in ayrılığı sonrasında Burak Elmas ve yönetiminin Torrent dışında getirdiği birçok isim olmuştu.

Sensibile ve yardımcılarına tazminat

Sportif Direktör olarak Pasquale Sensibile, Torrent’in 4 İspanyol yardımcısı ve bir scout şefi sarı-kırmızılıların teknik ekibine katılmıştı. Bu isimlerle de Galatasaray Kulübü 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kısaca Sensibile ve Torrent’in yardımcılarına da yeni gelecek başkan ve yönetim tazminat ödemek zorunda kalacak.

Torrent’in ekibinde yer alan dört yardımcısı toplamda aylık 60 bin euro, Pasquale Sensibile 35 bin euro, İspanyol scout ise 5 bin Euro maaş alıyor. Ayrılık halinde tüm isimlerin 1 yıllık alacaklarının ödenmesi gerektiği için yaklaşık 750 bin euro da bu isimlerin tazminat maliyeti bulunuyor.

3 aylık futbolcu ödemeleri duruyor

Galatasaray'da futbolcu alacakları da yeni yönetimin gelir gelmez elini zorlayacak bir başka nokta olarak dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı kulüpte oyuncuların maaş ödemeleri için Elmas yönetimi yoğun mesai harcasa da halen futbolcuların 2-3 aylık alacağı bulunuyor.

Bu nedenle yıllık maliyeti 48 milyon euro olan Galatasaray futbol takımının, geriden gelen ödemeleri de yeni yönetim tarafından çözülecek. Galatasaray futbol takımına da geçmiş dönem borçlarını temizlemek adına sezon sonunda yaklaşık 200 milyon TL gibi yüklü bir ödeme yapılması gerekiyor.

Bonservis taksitleri de sırada duruyor

Sarı-kırmızılılar ayrıca sezon başında kadrosuna kattığı futbolcuların bonservis bedeli tutarlarını geniş vadeye yayarak gerçekleştirdi. 7 milyon euroya alınan Victor Nelsson, 6.5 milyon euro bonservisle kadroya katılan Cicaldau’nun yanı sıra Berkan Kutlu (4 milyon euro), Morutan (3.5 milyon euro), Sacha Boey (1.15 milyon Euro) ve Barış Alper Yılmaz’ın (21 milyon TL) kulüplerine de Galatasaray’da göreve gelecek olan yönetimin bonservis bedeli taksitlerini yatırması gerekecek. Bu tutarın da toplamda 5 milyon euro olduğu öğrenildi.