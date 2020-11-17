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Spor Galatasaray'da üç futbolcunun daha Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı
Spor

Galatasaray'da üç futbolcunun daha Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı

Sarı-kırmızılı takımda pozitif vaka sayısı beşe yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:10:28 -
Galatasaray'da üç futbolcunun daha Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, üç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli takım arası sonrası futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün yapılan Kovid-19 PCR testlerinde üç oyuncunun sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.

Oyuncuların tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Daha önce de milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncuyla sarı-kırmızılı takımdaki vaka sayısı beşe yükseldi.


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