Galatasaray'da üç futbolcunun daha Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, üç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli takım arası sonrası futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün yapılan Kovid-19 PCR testlerinde üç oyuncunun sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.

Oyuncuların tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Daha önce de milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncuyla sarı-kırmızılı takımdaki vaka sayısı beşe yükseldi.



