Galatasaray'da sürpriz gelişme! Harekete geçtiler

Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Galatasaray'da yönetim Mbaye Diagne için son kararını verdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ve Burak Elmas'ın yaptığı ikili görüşmede sakatlanan Diagne yerine ara transferde forvete yeni bir isim alma kararı verildi.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 17. haftasında oynadığı Başakşehir maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mbaye Diagne'nin 3-4 ay kadar sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Senegalli forvetin yerine yeni golcü arayışlarına başlandı.

Galatasaray, Diagne'yi 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna katmıştı. Senegalli golcü, sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalmış ve aynı sezonun yaz transfer döneminde Belçika Ligi ekiplerinden Club Brügge'a kiralık olarak gönderilmişti.

Diagne, son olarak geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'a kiralık olarak gönderilmişti. Sezonun ikinci yarısını İngiltere'de geçiren 30 yaşındaki golcü, yaz aylarında Galatasaray'a geri dönmüştü.

Galatasaray'daki performansı

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 23 maça çıkan Mbaye Diagne, 4 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu. Diagne, Galatasaray kariyeri boyunca ise toplam 62 maçta forma giydi ve 26 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: star.com.tr