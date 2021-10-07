Galatasaray'da şok ayrılık!

Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasıyla gündeme gelen ve Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da hala cezasını çeken Marcao için flaş bir iddia gündemi sarstı. Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Marcao, takımdan ayrılmaya karar verdi.

Daha önce de Avrupa'ya gitmesi gündemde olan ve Roma ile de görüşen futbolcunun yeni adresinin ise Brezilya olması bekleniyor.

Marcao'nun, bir dönem Galatasaray forması da giyen Felipe Melo'nun oynadığı Palmeiras'tan teklif aldığı ve savunma oyuncusunun bu teklife olumlu yanıt verdiği iddia edildi.

Brezilya kulübü cephesinde, Galatasaray'la anlaşmaya da kesin gözüyle bakılıyor. Palmeiras'ın tıpkı Marcao'ya yaptığı gibi, Galatasaray'a da çok iyi bir teklif sunacağı öğrenildi. Hatta menajerler vasıtasıyla ilk temasların kurulduğu, ancak henüz resmi teklifin iletilmediği bildirildi. Marcao'ya yakın kaynaklar, bu transferin Ocak ayında gerçekleşmesine çok yüksek ihtimal gözüyle bakıyor.