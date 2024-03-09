Galatasaray'da Sergio Oliveira affedildi!

Galatasaray'da kadro dışı kalan Sergio Oliveira, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Portekizli yıldız, Okan Buruk'un yer aldığı kazanan takımda görev aldı.

BİR ADIM GERİDEN/ NE OLMUŞTU?

Galatasaray'da, Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk'la tartışan Sergio Oliveira için Erden Timur "Sergio Oliveira fiili olarak kadro dışı. Yönetim Kurulu hakkındaki kararı verecek." sözlerini kullandı.



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OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

31 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk ile tartışması nedeniyle Beşiktaş derbisinin kadrosunda da yer almamıştı. Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından Oliveira'nın kadro dışı kalıp kalmadığı yönünde gelen soruya, "Kalan 10 maçta performansa bağlı. Bugün için kadroda düşünmedim. Bundan sonraki maçlar için kadrodaki her futbolcu oynama potansiyeline sahip. Performanslarına, aidiyetlerine ve katkılarına bakıp karar vereceğiz. Bugün için kadroya almadım. Bundan sonraki maçlarda bakacağım." cevabını vermişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 23 maçta süre bulan 31 yaşındaki Oliveira, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.