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Spor Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-12 19:46:00 -
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın yeni başkanının seçileceği tarih belli oldu.

Galatasaray'da başkanlık seçiminin tarihi netlik belirlendi.

Sarı kırmızılı takımda seçim 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa, çoğunluğa bakılmaksızın 1 Haziran günü Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak.

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