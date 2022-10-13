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Spor Galatasaray'da savunmanın kalbini almak istiyorlar!
Spor

Galatasaray'da savunmanın kalbini almak istiyorlar!

Yaz transfer dönemini hareketli şekilde geçiren Galatasaray'da birçok da ayrılık yaşanmıştı. Sarı - kırmızılılara 2019 yılında gelen Marcao, 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga ekibi Sevilla'ya transfer olmuştu. Bu ayrılık sonrası savunmanın liderliğini Victor Nelsson almıştı. Sevilla'nın bu kez de Danimarkalı stoper için harekete geçtiği ve devre arasında transferi bitireceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 20:01:00 -
Galatasaray'da savunmanın kalbini almak istiyorlar!

Yaz transfer dönemini hareketli şekilde geçiren Galatasaray'da birçok da ayrılık yaşanmıştı. Sarı - kırmızılılara 2019 yılında gelen Marcao, 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga ekibi Sevilla'ya transfer olmuştu. Bu ayrılık sonrası savunmanın liderliğini Victor Nelsson almıştı. Sevilla'nın bu kez de Danimarkalı stoper için harekete geçtiği ve devre arasında transferi bitireceği iddia edildi.

Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 17 puan toplayarak 6. sırada yer alan ve şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da Marcao, yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmıştı. İspanya La Liga ekibi Sevilla, Brezilyalı futbolcuyu 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle sarı - kırmızılılardan transfer etmişti. İspanyol temsilcisi, Marcao sonrasında Nelsson için de nabız yoklamış ancak transferi bitirememişti.

Sabah'a göre; Marcao'nun UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund'a karşı sergilediği performans, hocası Jorge Sampaoli’den tam not aldı.
Brezilyalı yıldızın İspanyollar'ı mest eden performansı sonrasında sportif direktör Monchi, bu kez de Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Victor Nelsson için harekete geçti. Sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplere göz açtırmayan Marcao, 7.3 reyting alarak sahanın en iyi performans gösteren 2. oyuncusu oldu.
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, sezon başında Marcao'dan sonra Danimarkalı savunmacı Nelsson'u da istemiş ancak Galatasaray'ı ikna edememişti.
Hem Nelsson'un yükselen grafiği hem de Sevilla'da Marcao'nun performansı Monchi'nin operasyon başlatmasına neden oldu.Sevilla'nın ocak ayında Cimbom'un kapısını tekrar çalacağı ve Nelsson transferini bitirmek için gözünü karartacağı belirtildi. 

 


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