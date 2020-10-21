Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı, 24 Ekim'de yapılacak
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısının 24 Ekim Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 13.30'da başlayacak toplantı, video konferans yöntemi ile yapılacak.
Toplantıda, Galatasaray Sportif AŞ ve futbol şubesindeki son gelişmeler ile ertelenen olağan yıllık genel kurul toplantısının yapılabilme imkanlarının yanı sıra kulübü ilgilendiren güncel konular görüşülecek.