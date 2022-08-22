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Spor Galatasaray'da Okan Buruk düğmeye bastı! Yıldız isimle yollar ayrılıyor...
Spor

Galatasaray'da Okan Buruk düğmeye bastı! Yıldız isimle yollar ayrılıyor...

Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası Galatasaray'da Sacha Boey bu şansı iyi kullandı ve formayı kaptı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Avusturya kampına götürmediği Fransız bek konusunda fikir değiştirdi ve 31 yaşındaki Omar'a neşteri vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 16:30:00 -
Galatasaray'da Okan Buruk düğmeye bastı! Yıldız isimle yollar ayrılıyor...

Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası Galatasaray'da Sacha Boey bu şansı iyi kullandı ve formayı kaptı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Avusturya kampına götürmediği Fransız bek konusunda fikir değiştirdi ve 31 yaşındaki Omar'a neşteri vurdu. 

Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sacha Boey kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'ın Avusturya kampına götürülmemişti. Strasbourg ile yaptığı transfer görüşmesinden sonuç alamayan Fransız oyuncu da 1 ay boyunca Florya'da tek başına antrenman yapmıştı. Hazırlık kampını Omar Elabdellaoui ile geçiren teknik direktör Okan Buruk ise birinci sağ bek olarak Leo Dubois'i transfer ettirdi. Ancak ligin başlamasına birkaç gün kala hem Dubois hem de Omar sakatlanınca Boey'e şans doğdu.

Sabah'a göre; Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren 21 yaşındaki futbolcu, yükselen performansıyla hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. Yıllık 450 bin Euro'luk makul ücretiyle 2000 doğumlu Fransız sağ bekin, Leo Dubois'in yedeği olarak takımda kalmasına karar verildi. Bu şartlarda yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Omar'a da yol göründü. Gözü için aldığı ilaçlardan dolayı vücudunda ödem oluşan 31 yaşındaki Norveçli oyuncunun sakatlık riskinin artması da bu kararda önemli rol oynadı.

 

 

 

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