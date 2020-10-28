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Spor Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Spor

Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:23:14 -
Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Bir süre geniş alanda pas oyunlarının oynandığı idmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Martin Linnes ilk bölümde takımla birlikte çalışırken, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde takımdan ayrı antrenman yaptı. Younes Belhanda'nın ise tedavisine devam edildi.

Öte yandan, idmanın ardından Mbaye Diagne'nin doğum gününün kutlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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