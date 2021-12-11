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Spor Galatasaray'da Marcao depremi
Spor

Galatasaray'da Marcao depremi

Galatasaray'da Lazio maçının en dikkat çeken isimlerinden birisi olan Marcao'nun sakatlığı nedeniyle Sivasspor karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 18:45:00 -
Galatasaray'da Marcao depremi

Galatasaray, Lazio maçı öncesi ağrı hisseden Marcao'nun tedavisine başlandığını ve yapılacak analizden sonra Sivasspor karşılaşmasında görev alıp almayacağını açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılılarda bugün gerçekleştirilen antrenmanın ardından Marcao'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

9 Aralık Perşembe günü Roma'da Lazio ile karşılaşan Galatasaray'da Brezilyalı stoper sol kasık (adductor) adale grubunda ağrı hissettiği için ısınmayı yarıda bırakmıştı.

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