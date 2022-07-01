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Spor Galatasaray'da kritik tarih 10 Temmuz!
Spor

Galatasaray'da kritik tarih 10 Temmuz!

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimin göreve gelmesinin ardından başlayan yoğun mesai hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda idareciler yeni bir karara imza attı. Süper Lig devinin 10 Temmuz'a kadar süresi ve beklentisinin 8-10 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 10:05:00 -
Galatasaray'da kritik tarih 10 Temmuz!

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimin göreve gelmesinin ardından başlayan yoğun mesai hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda idareciler yeni bir karara imza attı. Süper Lig devinin 10 Temmuz'a kadar süresi ve beklentisinin 8-10 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.

Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından sarı-kırmızılı takımda yoğunluk hız kazandı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları bekleyen kritik tarihin 10 Temmuz olduğu ve Galatasaray'ın hedefine ulaşması halinde kasaya 8-10 milyon euro girebileceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarda Mustafa Mohamed konusunda da bir karar alındı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldığı Mısırlı santrafor için önünde 10 gün olduğu öğrenildi. Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık bonservis bedelini ödemek için son tarihin 1 Temmuz olduğu biliniyordu.

Skorer'e göre; Sarı-kırmızılı takımla Zamalek arasındaki anlaşma çerçevesinde sürenin 10 Temmuz'a kadar uzadığı öğrenildi. Galatasaray kurmaylarının ilk planda bu parayı ödeyip, daha sonra oyuncu için gelen transfer tekliflerini değerlendireceği kaydedildi.

Veda etmesi muhtemel

Kadrosunda Mbaye Diagne, Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed'i bulunduran Galatasaray'da şu anda ayrılma ihtimalinin en yüksek olan ismin Mostafa Mohamed olduğu belirtildi. 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 40 müsabakada giydi. Mostafa Mohamed bu süreçte rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Mısırlı golcü takım arkadaşlarına 5 asist yapma başarısı gösterdi. 24 yaşındaki santraforun güncel piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, talibi bulunan Mostafa Mohamed konusunda kararını verdi. Galatasaray kurmaylarının 8-10 milyon euro arasında bir bedelle gelecek transfer tekliflerini değerlendirip, Mısırlı'nın ayrılmasına izin vereceği kaydedildi. 

 

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