Galatasaray'da kiralıklar için karar verildi: 18 oyuncudan...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon başka takımlara kiralık olarak gönderilen 18 oyuncudan sadece 2 tanesinin takımda kalması bekleniyor. Sarı kırmızılıların özellikle yabancı kiralık futbolcularına gelecek teklifleri beklediği ileri sürüldü.

Kiralık oyuncuları Ndombele ve Carlos Vinicius'a veda eden Galatasaray'da sezon başında geçici sözleşme ile gönderilen 18 futbolcu ise takıma geri gelecek.

Zaniolo, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram, Leo Dubois, Cicaldau, Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu, Mathias Ross, Metehan Baltacı, Eren Aydın, Siraçhan Nas, Batuhan Şen, Işık Kaan Arslan, Baran Aksaka, Caner Doğan ve Berk Balaban dönecekler listesindeki isimler.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bu oyunculardan Yunus Akgün ve Emin Bayram yeni sezon planlamasında düşünülüyor.

Yabancılara gelecek teklifler ise değerlendirilecek.

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Bu arada altyapıdaki oyuncular kampa götürülecek ancak gelişim göstermeleri adına kiralık gönderilecek.