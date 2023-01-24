Galatasaray'da kimse bu transferi beklemiyordu! Yılın bombası...

Süper Lig'de yoluna üst üste galibiyetlerle devam eden Galatasaray, formunu bularak zirvenin yeni sahibi olmuştu. Okan Buruk yönetiminde aldığı sonuçlarla taraftarını memnun eden sarı-kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarında gaza bastı. Devre arasında takıma takviye yapmayı planlayan yönetim, transfer listesine beklenmedik bir ismi aldı. Taraftarları heyecanlandıran sürpriz oyuncu için girişimler başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

20. hafta sonunda 45 puanla zirvede bulunan sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor.

İlk olarak Okan Buruk'un biletini kestiği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan yönetim, daha sonra takıma yapılacak takviyeye yönelecek.

Bu süreçte takımdan gönderilmesi beklenen ilk isimler ise Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic.

Ligde oynadığı son 9 maçı kazanarak zirveye yerleşen Galatasaray'da hem bu sezon hem de gelecek sezonun transfer çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde önemli isimlerin yer aldığı belirtilirken, bu isimlerin içerisinde Galatasaray'ın efsane oyuncularından biri olan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi de bulunuyor.

Akşam'a göre; dizinden ameliyat olduğu için yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan Rumen oyuncunun bu ay sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.

Ianis'in sağlık durumunu yakından takip eden Cim-Bom, bir yandan da transfer için girişim yapmaya hazırlanıyor.

24 yaşındaki yıldız oyuncunun Rangers ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

Ianis, İskoç ekibine 2020 yılında transfer olmuştu. Rangers bu transfer için Genk'e 3.5 milyon euro transfer ücreti vermişti.

Genç oyuncunun transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Ianis, 10 numarının dışında sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Rumen oyuncu, sağ kanatta görev aldığı 69 maçta 14 gol, 10 asistlik performasıyla beğeni toplamıştı.

Hagi, Rangers'da çıktığı 85 maçta ise 15 gol, 21 asistlik katkısıyla dikkat çekmesini bilmişti.

İstanbul doğumlu olan Ianis, zaman zaman sosyal medyada Galatasaray ile ilgili paylaşımlar da yapıyor.