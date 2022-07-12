Galatasaray'da kim kavga etti? Galatasaray antrenmanında niye kavga çıktı?
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'ın idmanında bir kavga yaşandığı öğrenildi. Futbolseverler ise kavganın niye kimler arasında çıktığını araştırıyor. Peki, Galatasaray antrenmanında neden kavga çıktı? Galatasaray kim kavga etti?
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'ın antrenmanda iki futbolcu birbirine girdi? Peki, kim niye kavga etti?
Galatasaray'da kim kavga etti? Galatasaray antrenmanında niye kavga çıktı?
Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdürüyor. basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular arasındaki gerginlik, 5'e 2 pas çalışması sırasında meydana geldi.
Basın mensuplarının sahadan ayrıldığı sırada gerçekleşen olayda Patrick van Aanholt'un müdahalesi sonrasında Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Bu pozisyon sonrasında önce sözle tartışma yaşayan futbolcular, daha sonra birbirlerinin üzerine yürüdü.
Araya giren diğer futbolcular, Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu'nu sakinleştirerek gerginliğin büyümesini önledi.