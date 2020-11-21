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Spor Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Spor

Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:30:09 -
Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas yaparak sürdürülen idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Peter Etebo ve Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildiği ifade edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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