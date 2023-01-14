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Spor Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu
Spor

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu

Sivasspor'dan sol bek Uğur Çiftçi ile anlaşan Galatasaray yollarını ayrımak istediği Patrick van Aanholt'un menajerini İstanbul'a çağırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 15:51:00 -
Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu

Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaşan Galatasaray, yabancı kontenjanını boşaltmak için sol beki Patrick van Aanholt'u gönderiyor.

1.5 yıl daha sözleşmesi olan Hollandalı futbolcunun menajeri İstanbul'a çağırıldı. Sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek.

Ara transfer döneminde takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, Uğur Çiftçi'nin bu hafta açıklanması bekleniyor.

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