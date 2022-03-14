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Spor Galatasaray'da ilk ayrılık netleşti! Acun ile masaya oturdu
Spor

Galatasaray'da ilk ayrılık netleşti! Acun ile masaya oturdu

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ryan Babel, Hull City'nin radarına girdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, deneyimli futbolcuyla kadrosunu güçlendirerek yeni sezonda Championship'te iddialı bir takım kurmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 17:47:00 -
Galatasaray'da ilk ayrılık netleşti! Acun ile masaya oturdu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, gözünü Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ryan Babel'e dikti.

Acun Ilıcalı resmi temaslara başlayacak

Akşam'ın Hull Live'dan aktardığı habere göre, Acun Ilıcalı önümüzdeki günlerde Ryan Babel ile resmi temaslara başlayacak. Babel İngiltere'de daha önce Liverpool ve Fulham formaları da giymişti.

Galatasaray formasıyla 2 gol attı

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Ryan Babel 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 500 bin euro.

Hull City'de kötü gidişat sürüyor

Acun Ilıcalı'nın kulübü resmen satın almasının ardından 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hull City'de son haftalarda istenilen sonuçlar gelmedi. Shota Arveladze yönetimindeki İngiliz kulübü, son 9 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

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