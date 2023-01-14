Galatasaray'da Icardi krizi! Bu da nereden çıktı şimdi...

Süper Lig'de heyecan 19. hafta mücadeleleri ile hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçen Galatasaray bu hafta sahasında konuk ettiği Hatayspor'u da 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başarırken, gol katkısı yapmasa da iyi oyunuyla alkış toplayan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin maç sonu gösterdiği tepki olay oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Galatasaray, 19. hafta mücadelesinde Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 4-0'lık skorla ev sahibi ekip Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılılar üst üste 8. galibiyetini aldı ve zirvedeki konumunu korumayı başardı.

Öte yandan tarihi Fenerbahçe zaferinde 75. dakikada oyuna girmesine rağmen mücadeleyi 1 asist 1 de golle tamamlayan ve dev derbiye damgasını vuran Arjantinli golcü Mauro Icardi, Hatayaspor karşısında gol ya da asist üretemese de gösterdiği performansla alkış toplamayı başardı.

Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan ve Fransız devi ile bonservis konusunda görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncunun tapusunu almak için tüm imkanları seferber ederken, Başkan Dursun Özbek'le Erden Timur'un yaptığı son toplantıdan, "Böyle bir yıldızın yolu bir daha kolay kolay Türkiye'ye düşmez" düşüncesiyle kesenin ağzını açma kararı çıktığı öğrenilmişti.

Tüm bunlar yaşanırken, Hatayspor maçında son düdüğün çalmasının ardından oldukça dikkat çeken bir detay kameralara yansımış, karşılaşmanın ardından Sarı Kırmızılılar'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, taraftarların 3'lü isteği kırmadığı görülmüştü. Kale arkasındaki tribünlere giden 34 yaşındaki futbolcu, taraftarlara 3'lü çektirirken Sarı-Kırmızılı futbolcular hep beraber coşkulu bir şekilde galibiyet sevinci yaşamıştı. galibiyet sevincini hep beraber yaşadı.

Bu sevincin yaşandığı esnada Icardi'nin coşkulu kutlamya katılmayarak soyunma odasının yolunu tuttuğu görülürken, Arjantinli yıldızın tepki gösterdiği ortaya çıktı. Bu durumun nedeni merak edilirken, Icardi'nin atılan 4 gol sonrası takımın frene basmasına çok sinirlendiği ve tepki olarak bu sevince katılmayarak soyunma odasının yolunu tuttuğu öğrenildi.