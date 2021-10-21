Galatasaray'da Halil Dervişoğlu sürprizi!

UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim’in sahaya süreceği kadroda en çok forvette kimi oynatacağı merak ediliyordu.

Tecrübeli teknik adamın dün gerçekleşen son antrenmanda Halil Dervişoğlu’nu ileri uçta denediği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre; Tecrübeli teknik adamın dün gerçekleşen son antrenmanda Halil Dervişoğlu’nu ileri uçta denediği öğrenildi.

4-3-3 formatı ile çıkacak!

Tecrübeli teknik adamın ileri üçlüyü Morutan-Halil-Kerem’den kurması bekleniyor. 4-3-3 formasyonu ile sahaya çıkmayı düşünen sarı- kırmızılı teknik adam orta alanda ise Taylan-Berkan ve Cicaldau’yu sahaya sürecek. Sarı-kırmızılıların savunma hattı ise Yedlin-Nelsson-Marcao ve Aanholt’tan oluşacak.