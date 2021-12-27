Galatasaray'da Francesco Farioli süprizi!

Francesco Farioli, Galatasaray-Antalyaspor maçını tribünden izlerken, İtalyan teknik adamın sarı kırmızılı kulübe önerildiği ortaya çıktı. Galatasaray’ın Antalyaspor’u 2-0 yendiği maçta Nef Stadı’nın tribünlerinde sürpriz bir isim vardı.

Bu yılın Mart-Aralık ayları arasında Vavacars Karagümrük’ü çalıştıran Francesco Farioli, karşılaşmayı locadan izledi. Sarı kırmızılıların 25 Kasım’da Marsilya ile oynadığı Avrupa Ligi maçını da tribünden takip eden Farioli’nin bir ay içinde ikinci kez Nef Stadı’na gelmesi doğal olarak kafalarda bazı soru işaretleri oluşturdu.

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de adı anılan Farioli’nin Galatasaray’a transferi mi gündemdeydi? Bu konu dün açıklığa kavuştu. İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Karagümrük’ün başında çıktığı 27 maçta 1.52 puan ortalaması tutturan Farioli’nin, Fatih Terim’in ekibine girmesi için sarı kırmızılı kulübe teklif yapıldığı öğrenildi.