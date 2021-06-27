Galatasaray’da flaş Radamel Falcao gelişmesi
Galatasaray’da Radamel Falcao ile yapılan görüşme konuşuluyor. Radamel Falcao, maaş konusunda indirim yapabileceğini belirtti.
Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Galatasaray'ın maddi durumunu dikkate aldığını belirtip yıllık maaş konusunda indirim yapabileceğini veya teklif gelmesi durumunda gelir kazandırmak istediğini iletti.
Son kararı Fatih Terim verecek
Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, gelecek sezonun kadro yapılanması üzerinde yoğun bir mesaide. 5 milyon euro net maaş alan Radamel Falcao'yla yapılan ilk temaslar olumlu geçti. Florya'da takımla birlikte yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Falcao, takımda kalması durumunda yüksel maaşıyla ilgili bir indirime gidebileceğini yönetime iletti.