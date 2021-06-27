  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
YKS heyecanı sona erdi
Beyoğlu'nda esnaf birbirine girdi!
Bakan Muş duyurdu: Yurda girmesi engellendi!
Bakanlık duyurdu: 3 terörist öldürüldü
Spor Galatasaray’da flaş Radamel Falcao gelişmesi
Spor

Galatasaray’da flaş Radamel Falcao gelişmesi

Galatasaray’da Radamel Falcao ile yapılan görüşme konuşuluyor. Radamel Falcao, maaş konusunda indirim yapabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 14:29:00 -
Galatasaray’da flaş Radamel Falcao gelişmesi

Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Galatasaray'ın maddi durumunu dikkate aldığını belirtip yıllık maaş konusunda indirim yapabileceğini veya teklif gelmesi durumunda gelir kazandırmak istediğini iletti.

Son kararı Fatih Terim verecek

Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, gelecek sezonun kadro yapılanması üzerinde yoğun bir mesaide. 5 milyon euro net maaş alan Radamel Falcao'yla yapılan ilk temaslar olumlu geçti. Florya'da takımla birlikte yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Falcao, takımda kalması durumunda yüksel maaşıyla ilgili bir indirime gidebileceğini yönetime iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay