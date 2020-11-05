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Spor Galatasaray'da Falcao sakatlandı
Spor

Galatasaray'da Falcao sakatlandı

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü - İdmanın son bölümünde ağrı hisseden Kolombiyalı golcü, çalışmayı tamamlayamadı - Belhanda takımla antrenman yaparken, Marcao ve Saracchi özel program dahilinde ayrı çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:58:01 -
Galatasaray'da Falcao sakatlandı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, antrenmanda sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla sürdü. İdmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Antrenmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, çalışmayı tamamlayamadı. Kolombiyalı futbolcunun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.

Sakatlığı geçen Younes Belhanda, antrenmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı. MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yaacağı antrenmanla devam edecek.


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