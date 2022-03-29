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Spor Galatasaray'da Dursun Özbek'ten şok karar
Spor

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten şok karar

Galatasaray'da başkanlık için ismi geçen Dursun Özbek, “Bu dönemde aday olmayı düşünmüyorum” diyerek kararını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 15:36:00 -
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten şok karar

Galatasaray'da eski başkanlardan Dursun Özbek'in, Nisan ayında yapılacak seçimde aday olacağı konuşuluyordu. Fakat Dursun Özbek’in beklentilerin aksine, “Bu dönemde aday olmayı düşünmüyorum” diyerek başkan adaylığı için kapıları kapattığı ifade edildi.

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Sarı kırmızılı camiada yapılacak olan seçimde aday olması beklenen isimlerden biri olan eski başkanlardan Dursun Özbek, şaşırtan bir karar alırken seçime girmeyi düşünmediği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre Dursun Özbek’in beklentilerin aksine, “Bu dönemde aday olmayı düşünmüyorum” diyerek başkan adaylığı için kapıları kapattığı ifade edildi.

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