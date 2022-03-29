Galatasaray'da Dursun Özbek'ten şok karar
Galatasaray'da başkanlık için ismi geçen Dursun Özbek, “Bu dönemde aday olmayı düşünmüyorum” diyerek kararını açıkladı.
Galatasaray'da eski başkanlardan Dursun Özbek'in, Nisan ayında yapılacak seçimde aday olacağı konuşuluyordu. Fakat Dursun Özbek’in beklentilerin aksine, “Bu dönemde aday olmayı düşünmüyorum” diyerek başkan adaylığı için kapıları kapattığı ifade edildi.
Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı kırmızılı camiada yapılacak olan seçimde aday olması beklenen isimlerden biri olan eski başkanlardan Dursun Özbek, şaşırtan bir karar alırken seçime girmeyi düşünmediği öğrenildi.
Hürriyet'in haberine göre Dursun Özbek’in beklentilerin aksine, “Bu dönemde aday olmayı düşünmüyorum” diyerek başkan adaylığı için kapıları kapattığı ifade edildi.