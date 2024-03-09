Galatasaray'da divan kurulu başkanlık seçimi başladı
Galatasaray Kulübünde divan kurulunun başkanlık seçimi başladı.
Galatasaray Kulübünde divan kurulunun başkanlık seçimi başladı.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu için mevcut başkan Aykutalp Derkan tek aday olarak yer alıyor.
Üyeler için 6 sandığın kurulduğu seçimde Aykutalp Derkan için kırmızı pusula kullanılıyor.
Divan kurulu başkanlığı seçiminde saat 15.00'e kadar oy kullanılabilecek ve ardından oy sayımına geçilecek.
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