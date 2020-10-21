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Spor Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
Spor

Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-21 20:50:38 -
Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı.

Bir süre devam eden çeşitli pas oyunlarının ardından ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle son buldu.

Omar Elabdellaoui, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra özel programına uygun bir çalışma yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.

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