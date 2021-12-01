  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da büyük pişmanlık
Spor

Galatasaray'da büyük pişmanlık

Sezon başında Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralanan kaleci Okun Kocuk için sarı kırmızılılar büyük pişmanlık yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 10:03:00 -
Galatasaray'da büyük pişmanlık

Galatasaray 'ın sezon başında bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralık gönderdiği Okan Kocuk, son 3 maçta kalesini gole kapattı.

Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un ardından Beşiktaş 'a da geçit vermeyen başarılı eldiven, sergilediği performansla Galatasaray'ın 1 numarası Muslera'yı gölgede bıraktı.

Okan, 2.7 maç başı kurtarış oranı ile 11 maçta 9 gol yerken 0.81 ortalama yakaladı. 14 karşılaşmada 17 gole engel olamayan Muslera'nın ortalaması ise 1.2.

Galatasaray cephesi Okan'ı gönderdiğine pişman olurken, 26 yaşındaki eldiven, sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’nin reklam ajansı Selvi Kılıçdaroğlu’nu böyle rezil etti!
Gündem

CHP’nin reklam ajansı Selvi Kılıçdaroğlu’nu böyle rezil etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından çektiği videolarla ‘mütevazılığı’ anlatmaya çalışırken eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nu re..
Zam haberi sunacağını sanarak heyecanlandı, indirim duyunca bozardı!
Medya

Zam haberi sunacağını sanarak heyecanlandı, indirim duyunca bozardı!

Habertürk ekranlarında konuklarıyla değerlendirmelerde bulunan Afşin Yurdakul, zam haberi sandığı motorin indirimini duyunca afalladı. Canlı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Hep birlikte göreceğiz'
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Hep birlikte göreceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay