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Spor Galatasaray'da büyük kriz patlak verdi!
Spor

Galatasaray'da büyük kriz patlak verdi!

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, birçok dünyaca ünlü ismi kadrosuna katmıştı. Transfer edilen oyuncular arasında yer alan Lucas Torreira ile ilgili ise flaş bir gelişme yaşandı. Uruguaylı yıldızın menajeri, "Birkaç takımla görüştüm" ifadelerini kullandı ve bu sözler tepki çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yıldız isimle görüşme yaparak durumunu öğreneceği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 18:15:00 -
Galatasaray'da büyük kriz patlak verdi!

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, birçok dünyaca ünlü ismi kadrosuna katmıştı. Transfer edilen oyuncular arasında yer alan Lucas Torreira ile ilgili ise flaş bir gelişme yaşandı. Uruguaylı yıldızın menajeri, "Birkaç takımla görüştüm" ifadelerini kullandı ve bu sözler tepki çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yıldız isimle görüşme yaparak durumunu öğreneceği ifade edildi.

Galatasaray, yaz transfer döneminde adeta transfer şov yapmış ve Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü yıldızlara imza attırmıştı. Bu oyuncular arasında yer alan Lucas Torreira, bir kez daha yeni bir krizle camianın gündemine oturdu. Daha önce alacakları nedeniyle sarı - kırmızılıları FIFA'ya şikayet eden Uruguaylı futbolcu bu kez daha büyük bir sorunla taraftarları kızdırdı.

Galatasaray'a sezon başında katılan ve Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile boy gösteren Lucas Torreira'nın menajeri, "Torreira, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor" açıklamasında bulundu.

Menajer Pablo Bentancur yaptığı açıklamada, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un bu gelişme sonrasında oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Sabah'a göre; Torreira'nın İstanbul'a dönmesini bekleyen Buruk, oyuncusuna "Kalmak mı istiyorsun, gitmek mi?" diye soracak. Lucas Torreira, Buruk'a ayrılmak istediğini söylerse deneyimli çalıştırıcı işi başkan vekili Erden Timur'a aktaracak.

Galatasaray, sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Torreira, sarı-kırmızılı forma altında 12 maçta sahaya çıktı.

 

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