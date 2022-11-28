Galatasaray'da bomba Jesus harekatı!

Galatasaray'ın yabancı stoper arayışında yeni bir isim daha gündeme geldi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar'ın, Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı stoper Juan Jesus'la ilgilendiği öne sürüldü.

2021 yazında Roma'daki sözleşmesi bitince Napoli'ye imza atan 31 yaşındaki solak stoper, yeni takımıyla da ayrılık aşamasında. Galatasaray'ın Sambacı'yı şimdiden ikna edip, sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katacağı iddia ediliyor. Bir başka alternatif yol daha var.

Napoli'nin uygun bir bonservis bedeli talep etmesi durumunda, Juan Jesus'un ocak ayında gelme ihtimali de bulunuyor. Aslan'ın yabancı stoper gündemindeki diğer isim de Brezilyalı idi.

Ülkesinde Fluminense takımının kaptanlığını yapan 25 yaşındaki Nino ile görüşmeler devam ediyor. Ancak Brezilya kulübünün yüksek bonservis bedeli istemesi, Galatasaray'ın bu transferdeki ısrarını azalttı. Nino'nun kulübüyle olan mukavelesi 31 Aralık 2024'te tamamlanacak. Fluminense de bu sebeple herhangi bir indirime yanaşmıyor.

Akşam'a göre; Danimarka formasıyla Fransa karşısında iyi bir performans sergileyen Nelsson'un taliplerinin arttığı öğrenildi. 24 yaşındaki stoperin mukavelesinde "25 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunuyor. Eğer bu parayı veren bir kulüp çıkar ve Nelsson da bunu kabul ederse, Galatasaray'ın oyuncuyu tutma şansı kalmayacak. Nelsson en azından bu sezon sonuna kadar tutulabilirse, yönetimin de eli rahatlayacak. Ancak ocak ayında ayrılırsa Cim-Bom, Nino veya Juan Jesus'u bu tarihte almak zorunda kalacak.