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Spor Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 22:01:31 -
Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de 31 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile oynanacak maç öncesinde futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanların Kovid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı, bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada oyuncunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

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