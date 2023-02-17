Galatasaray'da bir devrin sonu! 2010 yılından beri...

Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan ayrılacak futbolcular için mesai harcıyor. Bu bağlamda Sarı-Kırmızılılarda flaş bir ayrılık daha yaşandı. 2010 yılından beri Galatasaray'da forma giyen tecrübeli isim takımdan ayrıldı. Deneyimli oyuncunun yeni takımı da belli oldu.

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da takımdan gönderilecek isimler netleşmeye başladı. 2010 yılından beri Galatasaray'da forma giyen deneyimli oyuncu takımdan ayrıldı.

Yıllardır Galatasaray'da forma giymesine karşın taraftarların sürekli eleştirdiği tecrübeli isimle 2021 yılında sürpriz bir şekilde yeni sözleşme imzalanmıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar takımın bu hamlesine anlam verememiş ve dönemin yönetimini ağır bir dille eleştirmişti.

2010 YILINDAN BERİ TAKIMDAYDI

Muslera'nın yokluğunda bazı maçlarda forma şansı bulan ancak yediği hatalı gollerle Galatasaraylılara saç baş yolduran oyuncuda yolun sonuna gelindi. 2010 yılından beri Sarı-Kırmızılılarda top koşturan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek İsmail Çipe ile vedalaşıldı. Akşam'a göre; Galatasaray'da kadro dışı olan 28 yaşındaki kaleci, 1. Lig takımlarından Boluspor ile anlaşma sağladı. İsmail Çipe, Boluspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

2010 yılında Hatayspor altyapısından transfer edilen İsmail Çipe, 13 yıllık süreçte Bugsaş Spor, Fatih Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'a kiralanmıştı. Deneyimli file bekçisi Galatasaray ile toplam 17 maça çıktı ve kalesinde 27 gol gördü.