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Spor Galatasaray'da bir bu eksikti! Icardi için sürpriz gelişme...
Spor

Galatasaray'da bir bu eksikti! Icardi için sürpriz gelişme...

Yeniakit Publisher
2023-04-21 14:00:00 -
Galatasaray'da bir bu eksikti! Icardi için sürpriz gelişme...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Alanyaspor maçında sakatlanarak devre arasında oyundan çıkmıştı. 31.haftada Karagümrük ile oynayacak sarı-kırmızlıların aklındaki tek soru Mauro Icardi'nin sakatlık durumu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Alanyaspor maçında sakatlanarak devre arasında oyundan çıkmıştı. 31.haftada Karagümrük ile oynayacak sarı-kırmızlıların aklındaki tek soru Mauro Icardi'nin sakatlık durumu. 

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Galatasaray'da tüm gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. Alanyaspor maçında arka adalesinden bir sakatlık yaşayan yıldız oyuncu, ikinci yarıda riske edilmemişti. Akşam'a göre;

Arka adalesinde bir zorlanma hisseden Arjantinli yıldız riske edilmemiş ve maçtan sonra Okan Buruk , "Bir sertlik, zorlanma oldu. Şu andaki görüntüye göre yırtık yok. Doktorumuz kontrol ediyor. MR çekilecek ve bakılacak. Sonrasında bir açıklama yapılacak. Çok ağır bir şey beklemiyoruz. İnşallah önümüzdeki maça yetişir." diye konuştu.

KARAGÜMRÜK MAÇINA YETİŞEMEYEBİLİR

Son gelen bilgilere göre Arjantinli yıldızın Karagümrük maçına çıkmayacağı ve Beşiktaş maçına hazırlanacağı öğrenildi.
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