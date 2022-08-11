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Spor Galatasaray'da beklenen karar çıktı!
Spor

Galatasaray'da beklenen karar çıktı!

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ile yollar ayrılacak. Norveçli sağ bek yeni sezon planlamasında yer almıyor. 1 yıl daha sözleşmesi kalan Omar'ın menajeriyle görüşmeler başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 17:24:00 -
Galatasaray'da beklenen karar çıktı!

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ile yollar ayrılacak. Norveçli sağ bek yeni sezon planlamasında yer almıyor. 1 yıl daha sözleşmesi kalan Omar'ın menajeriyle görüşmeler başladı.

Yeni sezona 3 puanla başlayan Galatasaray'da yeni transferlerin de takıma katılmasıyla iyi bir hava hakim.

Yabancı isimlerin transferlerinin ardından gönderilecek oyuncular da belli olmuş durumda.

Teknik direktör Okan Buruk, sağ bekte Leo Dubois ve Sacha Boey'i düşünüyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui'ye alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi gündemde.

2021'e girerken yeni yıl kutlamaları sırasında havai fişek kazası sonrası gözlerinden operasyon geçiren 30 yaşındaki oyuncu, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Geçen sezonun ikinci yarısında sahalarda dönen Omar Elabdellaoui, eski formunu yakalayamadı.

Şu an kadrosunda 15 yabancı oyuncusu olan Galatasaray'da ayrıca Cicaldau'nun da satılması gündemde. Geçen yaz Romanya'nın Craiova takımından 6.5 milyon Euro'ya alınan Cicaldau'ya gelecek teklifler değerlendirilecek.

4 isim daha gidecek

25 yaşındaki orta saha oyuncusu başta Sampdoria olmak üzere bazı İtalyan takımlarının transfer listesinde yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Ömer Bayram, Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir'i de kadroda düşünmüyor.

 


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