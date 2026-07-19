Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti! Ahmed Kutucu'nun yeni takımı herkesi şaşırttı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Süper Lig devi Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan 5.9 milyon Euro gibi ciddi bir bedelle renklerine bağladığı 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, transfer döneminin sürpriz hamlesine imza atarak Karadeniz ekibine geçiş yaptı. Çaykur Rizespor, deneyimli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'nun yeni durağı belli oldu. Çaykur Rizespor, Ahmed Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan 5.9 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Ahmed Kutucu, sürpriz bir transfere imza attı.
YENİ ADRESİ ÇAYKUR RİZESPOR
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 26 yaşındaki deneyimli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
''BAŞARILAR DİLİYORUZ''
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Çaykur Rizespor’umuz, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşarak sezon sonuna kadar takımımızda oynaması için geçici sözleşme imzalanmıştır. Başkanımız Ali Zeki Saruhan’ın katıldığı imza töreninde Galatasaray’dan kiralık olarak transfer edilen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 18 resmi maça çıkmıştı. Ahmed Kutucu’ya “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz.'' denildi.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, takımına 2 gol ve 2 asistlik skor katkısında bulundu.