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Gündem Yolsuzluk operasyonunda 31 gözaltı! Akit, CHP’li Fatma Kaplan’ın skandalını aylar önce yazmıştı
Gündem

Yolsuzluk operasyonunda 31 gözaltı! Akit, CHP’li Fatma Kaplan’ın skandalını aylar önce yazmıştı

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Yolsuzluk operasyonunda 31 gözaltı! Akit, CHP’li Fatma Kaplan’ın skandalını aylar önce yazmıştı

CHP’li İzmit Belediyesi’ne yönelik operasyonda, aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Akit aylar önce, İzmit Belediyesi’ndeki ilginç satın alımları gündeme getirmişti. Zira Başkan Hürriyet’in İzmit’teki esnaf dururken Van’dan saksı satın aldığı, fahiş fiyat ödediği alışveriş için adres olarak bir apartmanı gösterdiği belirlenmişti.

 yeniakit.com.tr özel haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah CHP'li İzmit Belediyesi'ne şafak operasyonu düzenlendi. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da bulunduğu 31 kişi hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarla gözaltı kararı verildi.

Belediye binasının polis ekiplerince çembere alındığı bu büyük yolsuzluk operasyonu, akıllara Yeni Akit'in aylar önce ortaya çıkardığı saksı vurgununu getirdi.

VAN’DAN İZMİT’E SAKSI ALIMI

Yeni Akit'in daha önce ortaya çıkardığı bilgilere göre, İzmit Belediyesi yerel esnaf yerine Van'dan, ihalesiz 'doğrudan temin' yöntemiyle 342 bin 818 TL'lik saksı alımı yapmıştı.

DÜKKÂN YERİNE APARTMAN DAİRESİ

Söz konusu alımın, ticari dükkân yerine bir apartman dairesi adresi kullanan firmadan yapıldığı belirlenmişti. AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Erol Çalışkan, “İzmitlinin bir saksı kadar değeri yok mu?” diyerek durumu meclis gündemine taşımıştı.

Akit'in gündeme getirdiği bu adrese teslim ihale iddiaları, bugün emniyetin operasyonuyla hukuki sürece taşındı.

Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı
Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı

Gündem

Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı

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