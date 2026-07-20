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Gündem Koç'un oteline övgü, başkasına 'rant' suçlaması! Karahasanoğlu çifte standardı yazdı
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Koç'un oteline övgü, başkasına 'rant' suçlaması! Karahasanoğlu çifte standardı yazdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Koç'un oteline övgü, başkasına 'rant' suçlaması! Karahasanoğlu çifte standardı yazdı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında muhalif medyanın turizm yatırımlarına yönelik yayın politikasını eleştirdi. Karahasanoğlu, geçmişte farklı yatırımcıların turistik tesislerini "betonlaşma", "imar rantı" ve "doğa katliamı" başlıklarıyla hedef alan gazetelerin, Koç Holding'in Antalya'da yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla yeniden hizmete açtığı Divan Talya Oteli için övgü dolu haberler yaptığını savundu. Bu yaklaşımın çifte standart olduğunu ileri süren Karahasanoğlu, çevre ve imar hassasiyetinin yatırımcının kimliğine göre değişmemesi gerektiğini belirterek, Türkiye'ye turist kazandıracak yatırımların, hukuka uygun olmak kaydıyla kim tarafından yapılırsa yapılsın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "Koç'un oteli için de 'betonlaşıyoruz' başlığı atsanıza!" başlıklı köşe yazısında, muhalif medyanın turizm yatırımlarına yaklaşımını eleştirdi.

Karahasanoğlu, geçmişte farklı yatırımcıların hayata geçirdiği otel projelerinin "imar rantı", "betonlaşma" ve "yeşilin katledildiği" yönündeki haberlerle hedef alındığını öne sürerken, Koç Holding'in Antalya'da yeniden inşa ederek hizmete açtığı Divan Talya Oteli için aynı yayın organlarının övgü dolu ifadeler kullandığını belirtti.

Yazısında Sözcü gazetesinin otelle ilgili haberini örnek gösteren Karahasanoğlu, aynı çevrelerin yatırımın büyüklüğüne rağmen çevre ve imar tartışmalarını gündeme taşımadığını belirterek bunun çifte standart oluşturduğunu ifade etti.

Karahasanoğlu, hukuki kurallara uyulması ve imar mevzuatının herkes için eşit uygulanması gerektiğini vurgularken, Türkiye'ye döviz kazandıracak turizm yatırımlarının yatırımcının kimliğine göre değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirerek çarpıcı ifadelerde bulundu.

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