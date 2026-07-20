Koç'un oteline övgü, başkasına 'rant' suçlaması! Karahasanoğlu çifte standardı yazdı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında muhalif medyanın turizm yatırımlarına yönelik yayın politikasını eleştirdi. Karahasanoğlu, geçmişte farklı yatırımcıların turistik tesislerini "betonlaşma", "imar rantı" ve "doğa katliamı" başlıklarıyla hedef alan gazetelerin, Koç Holding'in Antalya'da yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla yeniden hizmete açtığı Divan Talya Oteli için övgü dolu haberler yaptığını savundu. Bu yaklaşımın çifte standart olduğunu ileri süren Karahasanoğlu, çevre ve imar hassasiyetinin yatırımcının kimliğine göre değişmemesi gerektiğini belirterek, Türkiye'ye turist kazandıracak yatırımların, hukuka uygun olmak kaydıyla kim tarafından yapılırsa yapılsın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.