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Sağlık
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Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

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Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

Yaz uykusuzluğunu hafife almayın uyarılarına artık kulak verilmeli...

#1
Foto - Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

Yazın hava sıcaklıklarının normalin üzerine çıkması ve nem, sadece fiziksel olarak vücudu yormakla kalmıyor; beynin uyku mekanizmasını da etkileyerek yaşam kalitesini düşürüyor.

#2
Foto - Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

Yaz sabahlarına yorgun başlayanlar için dikkat çeken uyarılarda bulunan Medicana Sağlık Grubu Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, yetersiz ve kalitesiz uykunun; dikkat eksikliğine, öğrenme ve hafıza süreçlerinin olumsuz etkilenmesine, reflekslerde yavaşlamaya neden olabileceğini aktararak, yaz sıcaklarına karşı sağlıklı uyumanın reçetesini verdi.

#3
Foto - Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

Yaz aylarında güneş tüm sıcaklığıyla tepede parlarken, tatil planları yapanlar, gezmek isteyenlerin yanında bir yandan da elini kolunu dahi kaldıramayacak duruma gelenler olabiliyor.

#4
Foto - Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

Yazın sarı ve canlı sabahlarına yorgun uyananlar için ‘uyku hijyeni' konusuna dikkat çeken Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Vusal Najafaliyev, sorunun yazın yükselen hava sıcaklığında olduğuna işaret etti.

#5
Foto - Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

Sıcak havalara karşı uyku konforunu artırmak için yapılması gerekenleri anlatan Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, uyku sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlayamayan kişilerde görülebilecek olumsuz durumları sıraladı. Özellikle sıcak ve nemli ortamların uykuya dalma süresini uzattığını ve derin uykuyu azalttığını ifade eden Uzm. Dr. Najafaliyev, bu dönemde poliklinik başvurularında belirgin bir artış gözlemlediklerini söyledi.

#6
Foto - Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

Uykunun sadece bir dinlenme süreci olmadığını, beyin sağlığı ve günlük performans için hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, uykusuzluğun tehlikelerine dikkat çekti.

#7
Foto - Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

Yetersiz ve kalitesiz uykunun kişinin günlük performansını doğrudan etkileyebildiğini belirten Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, "Yetersiz ve kalitesiz uyku; dikkat süresinin azalmasına, öğrenme ve hafıza süreçlerinin olumsuz etkilenmesine, karar verme becerisinde bozulmaya ve reflekslerde yavaşlamaya neden olur.

#8
Foto - Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

Bu durum iş verimliliğinde düşüşe, sosyal ilişkilerde sinirliliğe, hatta trafik ve iş kazalarında ciddi artışlara zemin hazırlayabilir. Günlük performansımızı doğrudan etkileyen yaz uykusuzluğunu bu yönüyle asla hafife almamalıyız" mesajını verdi.

#9
Foto - Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

Yaz gecelerinde serin bir uyku ortamı sağlamak için tercih edilen klima ve vantilatörlerin doğru kullanımı ile dijital ekran faktörüne değinen Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, "Doğru kullanıldığında bu cihazlar uyku kalitesini artırır.

#10
Foto - Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

Ancak klimanın çok düşük sıcaklıklara ayarlanması veya hava akımının doğrudan kişinin üzerine gelmesi kas ağrılarına ve boğaz kuruluğuna yol açar. İdeal olan, oda sıcaklığının yaklaşık 22-24 derece arasında tutulması, cihazın düzenli bakımının yapılması ve hava akımının doğrudan yatağa yöneltilmemesidir.

#11
Foto - Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

Ayrıca ekranlardan yayılan mavi ışık melatonin salgısını baskıladığı için yatmadan en az bir saat önce telefon ve tablet kullanımı sınırlandırılmalıdır" diye konuştu.

#12
Foto - Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

Horlama ve nefes durması varsa uzmana başvurulmalı

#13
Foto - Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

Çocuklar, yaşlılar ve nörolojik hastalığı bulunan bireylerde vücut ısısını düzenleme mekanizmalarının daha hassas olduğunu ve bu grupların daha fazla risk altında olduğunu belirten Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, hangi klinik durumlarda hekime başvurulması gerektiği konusunda da bilgi verdi. Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, sözlerini şöyle tamamladı:

#14
Foto - Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

"Çok sıcak gecelerde zaman zaman uyanmak veya hafif terlemek normal kabul edilebilir. Ancak uyku sorunları birkaç haftadan uzun sürüyor, sık tekrarlıyor veya günlük yaşamı belirgin şekilde etkiliyorsa alarm zilleri çalıyor demektir. Ö

#15
Foto - Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

Özellikle yüksek sesle horlama, uykuda nefes durması, sabah baş ağrısı ve gündüz istemsiz uyuklama gibi belirtiler varsa, altta yatan nedenlerin araştırılması için mutlaka bir nöroloji uzmanı değerlendirmesi gereklidir."

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