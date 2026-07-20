Yetersiz ve kalitesiz uykunun... Yaz uykusuzluğunu hafife almayın!

Çocuklar, yaşlılar ve nörolojik hastalığı bulunan bireylerde vücut ısısını düzenleme mekanizmalarının daha hassas olduğunu ve bu grupların daha fazla risk altında olduğunu belirten Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, hangi klinik durumlarda hekime başvurulması gerektiği konusunda da bilgi verdi. Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, sözlerini şöyle tamamladı: