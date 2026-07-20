Teknoloji devinden şok karar: Yüzlerce kişiyi işten çıkarıyorlar!

SAMSUNG REKABETE DAYANABİLECEK Mİ? Artan çip maliyetleri ve küresel pazardaki büyük rekabet sonucunda değişen ve gelişen teknolojiler, büyük pazardaki şirketlerde bile büyük işten çıkarmalara neden olurken, dünya koşulları şirketleri zorlamaya devam ediyor. Samsung'un bu kararıyla birlikte, şirketin faaliyet alanları arasındaki performans farkının belirginleştiği bir dönemde, yapay zeka odaklı güçlü çip talebinin etkisiyle ikinci çeyrek faaliyet kârında önemli artış beklenirken, mobil cihaz biriminin Apple ile artan rekabet ve yükselen maliyetler nedeniyle ilk kez zarar açıklayabileceği öngörülüyor. Diğer yandan, beyaz eşya ve televizyon pazarında Çinli TCL ve Hisense gibi markalarla rekabet eden Samsung'un üzerindeki baskı da büyümeye devam ediyor.