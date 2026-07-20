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Teknoloji devinden şok karar: Yüzlerce kişiyi işten çıkarıyorlar!

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Teknoloji devinden şok karar: Yüzlerce kişiyi işten çıkarıyorlar!

Samsung, ABD'deki yeniden yapılanma kapsamında New Jersey ve Texas'ta 739 pozisyonu etkileyen işten çıkarma sürecini başlattı.

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Foto - Teknoloji devinden şok karar: Yüzlerce kişiyi işten çıkarıyorlar!

Güney Kore merkezli teknoloji devi, akıllı telefonlardan televizyonlara, yarı iletkenlerden ev elektroniğine kadar geniş ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren ve küresel teknoloji sektörünün en büyük şirketleri arasında yer alan, özellikle mobil cihazlar, ekran teknolojileri ve çip üretimindeki yatırımlarıyla öne çıkan Samsung'ta dev işten çıkarma dalgası yaşanıyor. New Jersey ve Texas'taki çalışan sayısını azaltmaya yönelik politikalar izleyen Samsung, ABD'de tüketici elektroniği faaliyetlerini kapsayan yeniden yapılanma kapsamında bu politikaya yöneldi. Şirket, kararın merkez ofisinin Texas'a taşınmasıyla bağlantılı olduğunu belirtirken, geniş kapsamlı küresel bir işten çıkarma programı yürütülmediğini vurguladı.

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Foto - Teknoloji devinden şok karar: Yüzlerce kişiyi işten çıkarıyorlar!

739 POZİSYON ETKİLENDİ 739 pozisyonu etkileyen bu işten çıkarma süreci, şirket çalışanlarının büyük bir kısmını etkiledi. Samsung'un açıklamasına göre, tüketici elektroniği operasyonlarını yürüten Samsung Electronics America'nın merkezinin New Jersey'den Texas'a taşınması kapsamında Englewood Cliffs'teki pozisyonlar etkilendi. Şirket, bu süreçte çalışanlarına taşınma teklif etti ancak taşınmayı kabul edemeyen çalışanlarla yollarını ayırdığını açıkladı. Bu gelişme, Samsung'un planladığı kapsamlı işten çıkarma sürecinin ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Konuya yakın bir kaynağa göre, Texas'ın Plano kentindeki ofiste de mobil cihaz birimi çalışanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi işten çıkarıldı.

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Foto - Teknoloji devinden şok karar: Yüzlerce kişiyi işten çıkarıyorlar!

SAMSUNG REKABETE DAYANABİLECEK Mİ? Artan çip maliyetleri ve küresel pazardaki büyük rekabet sonucunda değişen ve gelişen teknolojiler, büyük pazardaki şirketlerde bile büyük işten çıkarmalara neden olurken, dünya koşulları şirketleri zorlamaya devam ediyor. Samsung'un bu kararıyla birlikte, şirketin faaliyet alanları arasındaki performans farkının belirginleştiği bir dönemde, yapay zeka odaklı güçlü çip talebinin etkisiyle ikinci çeyrek faaliyet kârında önemli artış beklenirken, mobil cihaz biriminin Apple ile artan rekabet ve yükselen maliyetler nedeniyle ilk kez zarar açıklayabileceği öngörülüyor. Diğer yandan, beyaz eşya ve televizyon pazarında Çinli TCL ve Hisense gibi markalarla rekabet eden Samsung'un üzerindeki baskı da büyümeye devam ediyor.

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Foto - Teknoloji devinden şok karar: Yüzlerce kişiyi işten çıkarıyorlar!

Şirket, küresel çapta bir işten çıkarma dalgası olmadığını belirtirken, yaptığı işten çıkarmanın dünya çapındaki Microsoft, Amazon ve Meta gibi teknoloji şirketlerinin kaynaklarını yapay zeka yatırımlarına yönlendirmek amacıyla iş gücünü yeniden şekillendirdiği bir döneme denk geldiğini ifade etti. Şirketin açıklamasına göre bu kararın, merkez değişikliğiyle birlikte ekipler arasındaki iş birliğini artırmayı ve operasyonel verimliliği güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

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