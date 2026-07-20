400'den fazla Ukrayna İHA’sı Moskova'yı hedef aldı! Rus hava savunması alarma geçti

Rusya'nın başkenti Moskova, savaşın en yoğun İHA saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece boyunca Ukrayna tarafından başkente yönelik 400'den fazla insansız hava aracı gönderildiğini duyurdu.

Sobyanin, "Max" platformu üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların akşam saat 20.30'da başladığını ve sabah 05.00'e kadar sürdüğünü belirterek, Moskova bölgesine yönelen İHA'ların büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından şehir merkezine ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

85 İHA Moskova'ya yaklaşırken vuruldu

Belediye Başkanı Sobyanin, Moskova'ya yaklaşan 85 İHA'nın da hava savunma unsurlarınca imha edildiğini açıkladı. Saldırının ardından başkent çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, olay yerlerinde incelemeler başlatıldı.

Patlamada 6 kişi yaralandı

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre, Moskova bölgesinde meydana gelen patlama sonucu 6 kişi yaralandı. Domodedovo Hastanesi kaynaklarına dayandırılan haberde, yaralıların sağlık durumlarının farklı seviyelerde olduğu ve aralarında üç yabancı uyruklu kişinin de bulunduğu belirtildi.

Saldırılar son aylarda yoğunlaştı

Kiev yönetimi, Rus topraklarına yönelik İHA saldırılarını, Rusya'nın dört yılı aşkın süredir Ukrayna'da sürdürdüğü askeri operasyonlara karşılık olarak gerçekleştirdiğini savunuyor. Son aylarda özellikle Rusya'nın başkenti Moskova ve kritik askeri altyapısına yönelik uzun menzilli İHA saldırılarında dikkat çekici artış yaşanıyor.

Rus yetkililer saldırının yol açtığı hasara ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtirken, olayın ardından hava savunma sistemleri yeniden yüksek alarm seviyesine geçirildi.