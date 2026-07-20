Asansörde korku dolu anlar: Ağızlıklı pitbull kadına saldırmaya çalıştı

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşan bir asansör kamerası kaydı, apartmanlarda yaşanabilecek güvenlik risklerini yeniden gündeme getirdi. Görüntülerde, sahibiyle birlikte asansöre binen ağızlıklı pitbull cinsi köpek, içeride bulunan bir kadına aniden saldırmaya çalıştı.

X'te çok sayıda paylaşım alan görüntülerde, asansöre sahibiyle birlikte binen pitbull cinsi köpeğin, içeride bulunan üç kadından birine aniden saldırdığı görülüyor. Asansörden çıkmaya çalışan kadına yönelen ve hareket alanını kısıtlayan köpek, sahibinin fiziksel müdahalesine rağmen güçlükle kontrol altına alınabildi.

Ağızlık takılı olmasına rağmen sergilenen bu agresif tavır ve yaşanan panik anları, izleyenlerin tepkisini çekti.

EVLERDE BAKILSA DA TEHLİKE APARTMAN VE ASANSÖRLERDE

Sokaklardaki başıboş köpek sorunu gündemdeki yerini korurken, bu olay evlerde beslenen pitbull gibi tehlikeli ırkların ortak yaşam alanlarında sebep olduğu riskleri gözler önüne serdi.

Vatandaşların kaçacak yerinin olmadığı apartman koridorları ve asansör gibi dar alanlarda gezdirilen bu güçlü köpekler, ağızlık gibi önlemlere rağmen kontrolü zorlaştığı anlarda büyük bir tehdide dönüşüyor.

Yaşanan son olay, bina içi ortak alanlarda can güvenliğinin sağlanması, evcil hayvan sahiplerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi ve kuralların sıkı şekilde uygulanması gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.