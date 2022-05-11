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Spor Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu: Ciddi kaygı duyuyoruz
Spor

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu: Ciddi kaygı duyuyoruz

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Mevcut yönetimin transfer teşebbüslerinden ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 18:21:00 - 2022-05-11 18:24:07
Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu: Ciddi kaygı duyuyoruz

Galatasaray 4-11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek seçim öncesi başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"Ciddi kaygılar duyuyoruz"

Twitter'dan açıklama yapan Eşref Hamamcıoğlu mevcut yönetimi hedef aldı.

Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada, "Mevcut yönetimin, yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan ve kulübümüzü orta/uzun vadeli taahhütlere sokan bir takım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden ve/ veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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