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Spor Galatasaray'da 3 futbolcuda daha Kovid-19 çıktı
Spor

Galatasaray'da 3 futbolcuda daha Kovid-19 çıktı

Galatasaray’da 3 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:36:00 -
Galatasaray'da 3 futbolcuda daha Kovid-19 çıktı

Galatasaray Kulübü, 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Daha önce 2 oyuncunun pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray'da bugünkü vakalar ile birlikte toplam koronavirüs pozitif futbolcu sayısı 5'e yükseldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'in katkılarıyla dün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid-19 vaka sayımız 5 olmuştur.

Daha önce Omar ve Babel virüse yakalanmıştı

Galatasaray'da daha önce Ryan Babel ve Omar Elabdellaoui milli takımlarında koronavirüse yakalanmış ve iki tecrübeli oyuncunun tedavisine başlanmıştı.Sarı-kırmızılı kulüp, koronavirüse yakalanan 3 futbolcunun isimlerini açıklamadı.

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