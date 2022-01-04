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Spor Galatasaray'da 2 isim koronavirüse yakalandı
Spor

Galatasaray'da 2 isim koronavirüse yakalandı

Galatasaraylı Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 09:59:00 -
Galatasaray'da 2 isim koronavirüse yakalandı

Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

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