Galatasaray'da 2 isim koronavirüse yakalandı
Galatasaraylı Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün koronavirüse yakalandı.
Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.
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Galatasaraylı Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün koronavirüse yakalandı.
Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.
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